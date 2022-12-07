фото: архив КП

Коронавирус — за сутки в области заболели 89 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Саратовской области.

По данным на 9 утра, сегодня, 7 декабря, в Саратовской области подтверждено 89 новых случаев коронавируса. С начала эпидемии заразилось 300 124 человека. Выздоровело 293 199 человек, из которых 96 — за прошедшие сутки.

Больше всего заболевших в Саратове - 49 человек, чаще всего заболевают люди среднего возраста. У семи пациентов выявлена пневмония.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.