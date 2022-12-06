Губернатор Саратовской области: наш регион – в числе лидеров по импортозамещению

Фото: Пул Z 64 / Telegram

В Саратовской области с начала года начали выпускать 19 видов импортозамещающей продукции. Об этом сегодня, 6 декабря, губернатор региона Роман Бусаргин сообщил на заседании Совета по науке и инновациям, которое прошло в СГУ имени Чернышевского.

– Благодаря кооперации науки и производства в регионе налажен выпуск 87 видов уникальных изделий, в том числе 19 – с начала текущего года. Речь идет о приборостроении, космической отрасли, газовой, нефтяной, химической, оборонной промышленности, фармацевтике. – уточнил губернатор.

Над созданием импортозамещающих товаров и приборов работают главные вузы региона – СГУ, СГМУ, СГТУ и СГАУ, а также научные предприятия «Алмаз», «Корпус», «Контакт», КБ «Продавтоматика», «Сигнал».

Фото: Пул Z 64 / Telegram

По мнению главы губернии, создание центра науки и производства позволит скорее воплощать в жизнь научные идеи и приступать к реальному производству.

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