фото: архив КП

В Саратове до завтра отключили воду в частном секторе. Об этом сообщает ООО «КВС».

Для ликвидации повреждения на городском водопроводе по ул.Астраханская, 38 ограничено холодное водоснабжение абонентов ул. Астраханская, 10/20, 22/36, 38, 40; 7-й пр. Первомайского пос., 19/31; 6-й пр. Первомайского пос., 21/29, 25, 29, 29а; 5-й пр. Первомайского пос., 6/16, 16/18, 18/30; 9-я Линия Первомайского пос., 4/12; ул. 2-я Садовая, 39/1, 55.

Под отключение попали и дома частного сектора: 5-й проезд Первомайского пос., 19-39; 3-й проезд Первомайского пос., 18-40, 13-35; 2-й проезд Первомайского пос., 14-32, 11-29; 1-й Станционный пр, 15; ул. Кособокова, 20-42, 17-37; ул.Астраханская, 4,6,8; 9-я Линия Первомайского пос., 14, 16, 18, 20; 8-я Линия Первомайского пос., 13, 15; 5-я Линия Первомайского пос., 7-17; 4-я Линия Первомайского пос., 7-15; 3-я Линия Первомайского пос., 8-16.

Вернуть воду планируют ориентировочно в 6 утра завтра, 7 декабря.

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