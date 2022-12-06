Кассация отказалась пересмотреть приговоры двум чиновникам саратовской администрации за коррупцию

Фото: Елена Салеева в зале суда на заседании 2020 года. Архив КП

Сегодня, 6 декабря, Первый кассационный суд общей юрисдикции не стал пересматривать приговоры бывшим сотрудникам администрации Саратова Елене Салеевой и Андрею Краснову. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Салеева возглавляла городской КУИ (комитет по управлению имуществом) в 2015-2016 годах, Краснов в тот же период руководил одним из его отделов. Как доказала предыдущая инстанция, за этот срок чиновники получили от недобросовестных застройщиков 17 миллионов рублей.

По мнению суда, взятку работникам администрации Саратова передали в виде денег и автомобиля премиум-класса Lexus бизнесмены Галина Чернова и Алексей Абасов. За мзду чиновники разрешили им незаконное строительство многоэтажек на городской земле.

Краснова и Салееву задержали в феврале 2019 года. Их обвиняли в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. В апреле 2021 года Волжский райсуд оправдал бывших чиновников администрации, но прокуратура обжаловала это решение.

Повторное рассмотрение прошло снова в Волжском районном суде – в марте этого года по итогам заседания Салееву приговорили к 5,5 годам колонии общего режима, Краснова – к 6,5. Также оба бывших сотрудника мэрии в течение пяти лет не смогут занимать должности в органах госвласти, а также государственных и муниципальных организациях.

Летом 2022 года бывшие сотрудники КУИ безуспешно пытались подать апелляцию на приговор в Областном суде, сегодняшнее кассационное заседание снова отклонило пересмотр дела. Тем не менее, Первый кассационный суд общей юрисдикции постановил учесть срок домашнего ареста Краснова в срок пребывания в колонии.

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