Председатель Саратовской облдумы Михаил Исаев: корпус школы №77 начнут отапливать через две недели

Фото: Михаил Исаев / Telegram

Председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев посетил стройку школы №77 во Фрунзенском районе Саратова и сообщил о строительстве объекта в своем Телеграм-канале. напомним, школу планируется открыть в реконструированном корпусе бывшего монтажного техникума.

Как сообщил Исаеву глава районной администрации Алексей Постнов, отапливать корпус учебного заведения начнут через две недели. Подвод коммуникаций к школе завершается, в ближайшее время будет установлена модульная котельная и необходимое оборудование.

По требованию Исаева, количество рабочих на объекте увеличено до сотни человек, заканчивается устройство кровли школы. Внутри учебного корпуса продолжают монтировать перекрытия и железные балки.

Председатель облдумы попросил администрацию Фрунзенского района не задерживать выплаты подрядчику, чтобы работы на объекте шли быстрее.

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