Нет фото полевки. Только суслик

До конца года Кумысную поляну обработают от мышей, о чем сообщает Министерство природных ресурсов и экологии области.

Обработка от грызунов проводится, чтобы не допустить распространения геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). На текущий год запланирована обработка 2 тысяч гектаров и 900 га уже опрыскали.

Как выяснили специалисты ФКУЗ «Микроб» было проведено исследование, которое показало, что индекс доминирования рыжей полевки на Кумысной поляне по сравнению с весенним периодом 2021 года снизился с 22,4 до 4 - 8 процентов. В середине октября ФКУЗ «Микроб» обследована территория Кумысной поляны, составлен график по проведению осенней дератизации.

Объявлен аукцион на обработку от грызунов 1100 гектаров на Кумысной поляне. На проведение работ выделено 3 миллиона рублей из резервного фонда регионального правительства. Электронный аукцион состоится 7 декабря, а работы планируется выполнить до конца текущего года.

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