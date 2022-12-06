фото: ГИБДД города Саратова
В Заводском районе 17-летнего подростка сбил внедорожник. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова.
Сегодня, 6 декабря, в Саратове произошло ДТП с участием пешехода. Примерно в 14:30 в Заводском районе города, напротив дома №19 по улице Крымской 27-летний водитель за рулем автомобиля Chery Tiggo сбил 17-летнего подростка.
Парень госпитализирован, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
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