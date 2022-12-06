фото: Бадиков Евгений

В 2022 году в Саратовской области создали 415 высококвалифицированных рабочих мест. Об этом стало известно сегодня, 6 декабря, на заседании комитета Саратовской областной думы по промышленности и инвестиционной политике.

В роли докладчика на заседании выступал замминистра промышленности и энергетики региона Александр Изтлеуов. По словам министра, в этом году создали 415 «высококвалифицированных рабочих мест, связанных с реализацией инвестиционных проектов». Совокупность инвестиций в промышленный сектор составила 50,3 млрд. рублей, а годовая стоимость промышленных товаров и услуг оценивается в 650 миллиардов.

Изетулов упомянул, что в число инвестиционных проектов вошли проект строительство ветропарка в Красноармейске, и программа модернизации гидротурбин на Саратовской ГЭС.

За три квартала текущего года налоговые сборы с промышленных предприятий выросли на 7 процентов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.