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НовостиОбщество6 декабря 2022 11:09

В 2022 году в Саратовской области создали 415 высококвалифицированных рабочих мест

В течение 2022 года налоговые сборы с промышленных предприятий области выросли на 7 процентов
Евгений Бадиков
фото: Бадиков Евгений

фото: Бадиков Евгений

В 2022 году в Саратовской области создали 415 высококвалифицированных рабочих мест. Об этом стало известно сегодня, 6 декабря, на заседании комитета Саратовской областной думы по промышленности и инвестиционной политике.

В роли докладчика на заседании выступал замминистра промышленности и энергетики региона Александр Изтлеуов. По словам министра, в этом году создали 415 «высококвалифицированных рабочих мест, связанных с реализацией инвестиционных проектов». Совокупность инвестиций в промышленный сектор составила 50,3 млрд. рублей, а годовая стоимость промышленных товаров и услуг оценивается в 650 миллиардов.

Изетулов упомянул, что в число инвестиционных проектов вошли проект строительство ветропарка в Красноармейске, и программа модернизации гидротурбин на Саратовской ГЭС.

За три квартала текущего года налоговые сборы с промышленных предприятий выросли на 7 процентов.

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