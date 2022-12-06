Фото: архив КП

Саратовским приютам для бездомных животных выделят до 1,5 миллионов рублей на содержание животных, о чем сообщили в Управлении ветеринарии области.

До 16 декабря можно подать заявку на получение поддержки для приютов для бездомных животных.

Максимальный размер предоставленного гранта составит 1,5 миллиона рублей. Эти средства можно будет направить на строительство вольеров для содержания животных, а также создание ветеринарного пункта, карантинного помещения и кормокухни в приютах.

Подробно узнать, как разместить заявку можно на официальном сайте Управления ветеринарии в разделе «Конкурс социальных проектов».

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