Фото: КП-Саратов

Сегодня, 6 декабря, в Саратове горит корпус завода ПАО «Тантал», информацию подтверждает ГУ МЧС по региону.

В 13:42 поступило сообщение о возгорании по адресу 50 лет октября 110а, где расположено трехэтажное здание завода. На данный момент оно заброшено.

Пожарно-спасательные подразделения выехали автоматом по 2-ому номеру. Дальнейшая информация уточняется.

Upd.: Очаг возгорания был обнаружен в подвале. Вызову номер 2 был дан отбой. Пострадавших не обнаружено.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.