В Саратове жительницу Заводского района подозревают в убийстве при превышении самообороны

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Заводского района. Женщину подозревают в убийстве, совершенном при превышении необходимой самообороны.

Следствие считает, что 30 ноября женщина поссорилась со своим сожителем, тот начал ее избивать. Под ударами мужчины саратовчанка успела схватить нож и ударила им возлюбленного в ногу, позднее он скончался в медучреждении.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, идет расследование уголовного дела.

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