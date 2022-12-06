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НовостиОбщество6 декабря 2022 9:00

В Саратове устанавливают елки у цирка и на Театральной площади

Наталия Калинина
Установка главной ели города

Установка главной ели города

В Саратове устанавливают елки у цирка и на Театральной площади, подготовка к праздникам продолжается.

Главная елка города по традиции появится на Театральной площади. Еще один символ Нового года будет установлен на площади перед Цирком имени Никитиных.

Новогодние украшения появились на улицах Радищева, Волжской и Рахова.

Еще одна новогодняя елка появилась перед цирком

Еще одна новогодняя елка появилась перед цирком

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