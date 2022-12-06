На сегодня, 6 декабря, в Саратовской области на карантин по ОРВИ ушли 35 школ и 11 детских садов. Отметим, что неделей ранее на карантине были всего 24 школы.

В Саратове временно отказались от очной формы обучения три школы: три школы: кадетская школа-интернат имени Талалихина № 2, школа № 81 и коррекционная школа № 2.

Закрытые школы также есть в Алгайском, Аткарском, Вольском, Воскресенском, Екатериновском, Новобурасском, Ртищевском, Энгельсском районах.

Детские сады закрылись в Алгайском, Балтайском, Калининском, Новобурасском, Самойловском, Татищевском и Турковском районах. Закрылись на карантин также 1207 классов в 183-х школах и 59 групп в 31-м детском саду. Об этом сообщает региональное министерство образования.

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