Фото: Архив КП

В Саратовской области зарегистрирован резкий рост заболеваемости ОРВИ, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В регионе с 28 ноября по 4 декабря обнаружено 27 375 человек с признаками ОРВИ, это на 34 процента больше, чем неделей раньше. Заболеваемость оказалась выше среднемноголетнего уровня заболеваемости.

За неделю в регионе выявлено 96 случаев гриппа. На данный момент в Саратовской области привиты от гриппа более 1,112 миллиона человек, в том числе более 244 тысяч детей.

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