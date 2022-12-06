Роман Бусаргин: родственники военных могут отправить им посылку в зону СВО

У бойцов часто нет возможности связаться с домом во время выполнения боевых задач, поэтому для них важно услышать слова поддержки от близких

Родственники саратовских военных могут отправить им посылку в зону СВО, об этом в своем Телеграм-канале напомнил Роман Бусаргин.

Чтобы отправить письмо или посылку в зону СВО необходимо обратиться в ближайшее отделение «Почты России» и отправить груз на следующий адрес: 103400, город Москва-400, номер воинской части. Военные смогут отправить ответ.

Адреса воинских частей можно узнать от самих военных или в военных комиссариатах по месту призыва.

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