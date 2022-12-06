Фото: Госавтоинспекция

В Саратове 20-летняя девушка пострадала в массовом ДТП в Заводском районе, об этом сообщает Госавтоинспекция.

Авария произошла в 19.15 возле на проспекте Энтузиастов напротив дома № 30 по улице Пономарева. 37-летний водитель автомобиля ЛИФАН, в пути следования допустил столкновение с ВАЗ-2112 с 23-летним парнем за рулем и ВАЗ-2104 с 56-летним водителем.

В результате ДТП пострадала 20-летняя пассажирка ВАЗ-2112. С травмами она доставлена в лечебное учреждение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.