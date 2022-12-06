Ученики на занятиях физкультурой в в спортзале Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области 100 школьных спортзалов обновят за 1,5 миллиона рублей, соответствующее распоряжение подписал Роман Бусаргин.

Спортзалы сельских и городских школ отремонтируют в 2023 году. В 100 помещениях заменят напольное покрытие и кровлю, отремонтируют стены, освещение, раздевалки, закупят необходимое оборудование.

Обновленные спортзалы откроют к новому 2023/2024 учебному году.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.