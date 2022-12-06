В Саратове отключили воды на семи улицах и частный сектор

Сегодня, 6 декабря, в Саратове отключили воды на семи улицах, о чем сообщает ООО «КВС».

Идет ремонт водопровода по адресу Гвардейская, 42а. До 20.00 без холодной воды остались абоненты по адресам Гвардейская, 42а, 44а, 44б и Крылова, 1, 1а,1б.

Ремонт труб также проводят по адресу Аптечная,49/53. Отключена подача воды в частном секторе в квадрате улиц: Алексеевская - 1-я Аптечная - Генерала Захарова – Новая, а также по адресам Наумовская,21/29,31/37; Алексеевская,22/26 и Аптечная,49/53. Подачу ресурса восстановят к полуночи.

Коммунальщики также ремонтируют водопровод по адресу 2-я Садовая,74. До полуночи без холодной воды остались саратовцы на четной стороне ул.2-я Садовая (от Рахова до Астраханской), а также улицы Пугачева (от 2-й Садовой до Новоузенской).

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