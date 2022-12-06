Жительнице Саратовской области не выплатили 55 тысяч пособия на ребенка

Жительницу Саратовской области неправомерно лишили пособия на ребенка. Потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы восстановить справедливость, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Комитет социальной поддержки населения неправомерно отказал саратовчанке в получении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Прокуратура направила в суд иск с требованием произвести его перерасчет. Благодаря вмешательству надзорного ведомства матери было направлено более 55 тысяч рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.