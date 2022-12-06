Администрация Ершова Саратовской области: сообщения об «утечке радиации» – фейк

Фото: Архив КП

Жителям Ершова звонят с неизвестных номеров и призывают эвакуироваться из-за утечки радиации, эта информация – фейк. Об этом сегодня в Телеграм-канале написала глава района Светлана Зубрицкая.

Чиновница сообщила, что на самом деле радиационный фон в норме, никакой опасности на территории региона нет.

– Так же хочу напомнить, в чрезвычайных ситуациях есть определенный порядок оповещения граждан через специализированные системы сигналом «Внимание всем!» и передачей информации по ТВ и радио, а не через телефонные звонки, тем более по Viber.

Цели провокаторов понятны – посеять панику среди населения. Поэтому прошу вас доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные, – сообщила Зубрицкая.

Чиновница также предложила задавать телефонным провокаторам уточняющие вопросы, это поможет поменяться ролями с провокатором, и ввести в заблуждение уже его. Так граждане могут понять, что общаются с человеком, распространяющим ложную информацию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.