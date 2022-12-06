В Саратове до 1 апреля запретили ставить автомобили на 6 участках, соответствующее распоряжение опубликовала городская администрация.

С 7 декабря по 1 апреля 2023 года вводится ограничение остановки и стоянки автомобилей, чтобы они не мешали снегоуборочной технике. Ограничение вводится на следующих участках:

Ограничения на парковку

Полный список адресов опубликован здесь.

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