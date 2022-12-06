Роман Бусаргин

Роман Бусаргин вошел в расширенный Государственный Совет, соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Глава государства подписал указ об увеличении Государственного Совета. В обновленный состав госоргана вошли губернаторы Владимирской, Ярославской, Томской, Тамбовской, Рязанской, Кировской и Саратовской областей, а также глава Марий Эл, глава городского округа Самара Елена Лапушкина и глава города Белогорска Амурской области Станислав Мелюков.

При этом из состава Госсовета был исключен глава Тюмени Руслан Кухарук и глава муниципального образования Узловский район Тульской области Марина Карташова.

Госсовет создан для повышения эффективности совместного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики страны, а также и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

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