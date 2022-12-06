На сегодня, 6 декабря, в Саратовской области еще 75 жителей заразились коронавирусом. Всего обнаружено 300 035 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 293 103 человека, за сутки — 60.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 17 лет — 5;
- 18-29 лет — 3;
- 30-49 лет — 22;
- 50-64 лет — 24;
- 65 и старше — 21.
Все пациенты поступили с признаками ОРВИ.
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