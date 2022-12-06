В Саратовской области рассказали, как семьи мобилизованных могут не платить пени за ЖКУ

В Саратовской области уточнили, как мобилизованные и члены их семей могут быть освобождены от пеней по долгам за жилищно-коммунальные услуги. Постановление, разъясняющее порядок действия меры поддержки, вступило в силу со вчерашнего дня, 5 декабря, с момента публикации на официальном портале правовой информации региона.

Постановлением предусмотрено освобождение мобилизованных и их близких родственников «от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленных жилищным законодательством РФ».

Мера поддержки действует с момента заключения контракта и до прекращения действия документа о прохождении мобилизованным военной службы. Чтобы получить льготу, военнослужащий или его родные должны самостоятельно подать заявление в коммунальную организацию, перед которой накоплен долг.

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