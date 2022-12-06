Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера утром, 5 декабря, в Вольске загорелся дом на несколько квартир, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 6.13, горел двухэтажный дом на несколько квартир на улице Льва Толстого. Площадь пожара составила 360 квадратных метров.

На тушение выезжало пять экипажей. Пострадавших нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.