Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера утром, 5 декабря, в Вольске загорелся дом на несколько квартир, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Сообщение о пожаре поступило в 6.13, горел двухэтажный дом на несколько квартир на улице Льва Толстого. Площадь пожара составила 360 квадратных метров.
На тушение выезжало пять экипажей. Пострадавших нет.
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