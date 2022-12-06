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НовостиОбщество6 декабря 2022 5:46

В Вольске загорелся дом на несколько квартир

Наталия Калинина
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера утром, 5 декабря, в Вольске загорелся дом на несколько квартир, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 6.13, горел двухэтажный дом на несколько квартир на улице Льва Толстого. Площадь пожара составила 360 квадратных метров.

На тушение выезжало пять экипажей. Пострадавших нет.

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