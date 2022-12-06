Вячеслав Володин в Саратове

Володин предложил установить фуникулер на набережной Саратова, о чем пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

В Саратове идут берегоукрепительные работы и реконструкция набережной в сторону Заводского района. К весне 2023 года набережную продлят на 1410 метров. Итоговая длина саратовской набережной составит около 6 километров. За ходом работ понаблюдал Вячеслав Володин.

- Это будущая зона развития города. Мы фактически открываем Волгу, – отметил Володин, говоря об участке от старого моста до Затона.

Спикер ГД предложил саратовским властям рассмотреть перспективу создания фуникулера вдоль моста до пляжа «Городские пески» и обустройства островов в акватории Волги.

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