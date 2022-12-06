Переменная облачность и аномальный мороз – гидрометцентр о погоде в Саратовской области

Фото: Архив КП

Сегодня, 6 декабря, жителей Саратова ждет очень холодный малооблачный день. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Ночью саратовцев ждут морозы (около 14-16 градусов ниже нуля, в окрестностях города до -19°С), ночью и утром туман. Днем в облцентре теплее – 8-10 градусов мороза.

По региону ночная температура будет в районе -14…-19 градусов, в пониженных местах до -24°С. Днем в регионе столбик термометра в районе 8-13 градусов ниже нуля.

По всему региону будет преобладать северо-восточный ветер 3-8 м/с, также ожидается переменная облачность, вторник пройдет преимущественно без осадков.

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