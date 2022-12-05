Глава Энгельсского района попросил не верить фейковым звонкам об эвакуации

Дмитрий Плеханов

В Саратовской области жителям города Энгельса стали поступать звонки на телефон с незнакомых номеров. Звонящие не представляются и говорят о необходимости эвакуироваться в другие города. Об этом сегодня вечером, 5 декабря, написал в своем Телеграм-канале глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов.

– Дорогие земляки, прошу вас не поддаваться провокациям и не доверять подобным звонкам. Никакой опасности на территории Энгельсского района нет. Более того, в чрезвычайных ситуациях есть определенный порядок оповещения граждан через специализированные системы сигналом «Внимание всем!» и передачей информации по ТВ и радио, а не через телефонные звонки.

Цели провокаторов понятны – посеять панику среди населения. Поэтому прошу вас доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные. – написал Плеханов.

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