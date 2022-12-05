В новом районе Саратова появился прокурор

Фото: Дина Бахтеева / Прокуратура Саратовской области

Прокурором Гагаринского района Саратова стала Дина Бахтеева. Постановление о назначении 2 декабря подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об этом сегодня сообщили в региональной прокуратуре.

Бахтеева служит в прокуратуре с октября 1992 года. Она успела поработать старшим помощником прокурора города Балаково, замначальника уголовно-судебного управления - начальником первого отдела прокуратуры области. С ноября 2020 года и до последнего времени замещала должность начальника уголовно-судебного управления облпрокуратуры.

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