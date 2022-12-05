В Саратовской области нашли очаг африканской чумы свиней

В Красноармейском районе Саратовской области нашли очаг африканской чумы свиней (АЧС) – сообщается в постановлении губернатора Романа Бусаргина. Документ был опубликован сегодня, 5 декабря.

Как сообщает постановление, очаг был обнаружен в пяти километрах от железнодорожной станции Паницкая. Там нашли двух погибших кабанов, зараженных вирусом, на этом участке объявлен карантин.

В карантинную зону ограничен доступ всем, кроме ветеринаров и специалистов по борьбе с распространением инфекции. Из туш павших животных запрещено делать чучела, их мясо запрещено употреблять в пищу, трупы животных будут сжигать.

Африканская чума свиней опасна для домашних свиней и кабанов, человека этот вирус не поражает.

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