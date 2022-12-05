В Саратове на карантин закрылось 25 школ. Об этом сообщает министерство образования региона.

Учебные заведения расположены в Саратове, Александрово-Гайском, Аткарском, Вольском, Новобурасском, Ртищевском и Энгельсском районах. Дошкольные - в Александрово-Гайском, Калининском, Новобурасском и Самойловском МР.

Также на карантине находится Ртищевский политехнический лицей.

Частично закрыты 713 классов в 131 школе (Саратов, Аркадакский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балашовский, Балтайский, Вольский, Воскресенский, Екатериновский, Ивантеевский, Калининский, Краснокутский, Краснопартизанский, Новоузенский, Новобурасский, Петровский, Пугачевский, Ровенский, Романовский, Татищевский, Турковский, Федоровский и Энгельсский районы), а также 28 групп в 18 детских садах (Базарно-Карабулакский, Новобурасский, Петровский МР, Светлый и Саратов). Кроме того, еще 5 детских садов закрыты на карантин полностью.

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