Саратовская область вошла в топ-10 федерального рейтинга по отсутствию вредных привычек

Сегодня, 5 декабря, РИА Новости опубликовало рейтинг субъектов России по отсутствию вредных привычек.

Исследование подготовили эксперты агентства РИА Рейтинг по информации Росстата и Генпрокуратуры. В расчетах использовались данные за последние три года – были учтены продажи алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и смертность от последствий злоупотребления спиртным.

Саратовская область стала 10-й в рейтинге и набрала за 2021 год 81,5 балла, по итогам позапрошлого – 79,8 балла.

Лидерами в рейтинге классически являются республики Кавказа – Чечня, Дагестан и Ингушетия. Аутсайдерами рейтинга стали Сахалинская область, Камчатка и Хакасия.

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