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НовостиОбщество5 декабря 2022 13:33

Мэрия Саратова ищет перевозчиков на четыре автобусных маршрута

Роман Хвалин

Администрация Саратова объявила новый конкурсе перевозчиков на четыре автобусных маршрута. Соответствующая информация появилась сегодня на сайте мэрии.

Лот включает магистральный маршрут №6 и менее популярные автобусные маршруты NN7, 38 и 43. На 6-ом маршруте должно работать 38 больших автобусов и два резервных, остальным потребуется по одному большому и по одному в резерве.

Заявки принимают до 20 января, подведение итогов запланировано на 3 февраля. Перевозчики должны указать наличие кондиционеров в автобусах, низкого пола для маломобильных горожан и колясок, а также само наличие площадок для колясок, срок эксплуатации автобусов и так далее.

Сейчас перевозки по всем четырем маршрутам осуществляет «Пассажиртранс», Арбитражный суд Саратова постановил начать поиски нового перевозчика летом этого года. «Пассажиртранс» тогда уличили в подлоге – на бумаге были заявлены автобусы с накопительными площадками, на деле же комиссия выявила у перевозчика машины вообще неприспособленные для маломобильных лиц.

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