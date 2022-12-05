Мэрия Саратова ищет перевозчиков на четыре автобусных маршрута

Администрация Саратова объявила новый конкурсе перевозчиков на четыре автобусных маршрута. Соответствующая информация появилась сегодня на сайте мэрии.

Лот включает магистральный маршрут №6 и менее популярные автобусные маршруты NN7, 38 и 43. На 6-ом маршруте должно работать 38 больших автобусов и два резервных, остальным потребуется по одному большому и по одному в резерве.

Заявки принимают до 20 января, подведение итогов запланировано на 3 февраля. Перевозчики должны указать наличие кондиционеров в автобусах, низкого пола для маломобильных горожан и колясок, а также само наличие площадок для колясок, срок эксплуатации автобусов и так далее.

Сейчас перевозки по всем четырем маршрутам осуществляет «Пассажиртранс», Арбитражный суд Саратова постановил начать поиски нового перевозчика летом этого года. «Пассажиртранс» тогда уличили в подлоге – на бумаге были заявлены автобусы с накопительными площадками, на деле же комиссия выявила у перевозчика машины вообще неприспособленные для маломобильных лиц.

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