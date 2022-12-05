Степан Рыжов

Мобилизованный фотограф из Саратовской области рассказал о быте в зоне СВО. Кадры с интервью опубликованы в канале военного корреспондента информационного агентства РИА Новости Андрея Коца.

Мобилизованный из Саратовской области Степан Рыжов проходит службу в Запорожской области. В данный момент военнослужащий проходит обучение по управлению БПЛА в составе Республиканского центра беспилотных систем имени Владимира Жоги. Родом Степан из Лысогорского района.

— Была возможность отпетлять, но и мысли не было. Мотивация есть одна - Родину защищать. На «гражданке» был фотографом, видеографом, имел опыт работы с дроном, так что мне не впервой. Служил срочную службу.Для управления дроном нельзя просто взять человека с улицы, нужно время, нужен курс обучения, компетентные инструкторы, — рассказывает Степан.

По словам солдата, обеспечение их подразделения организованно на должном уровне. Есть бутилированная вода, мясо, консервы, молоко, овощи, сладкое.

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