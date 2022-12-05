Губернатор Саратовской области поручил контролировать температурный режим в школах и детсадах

Фото: Пул Z 64 / Telegram

Сегодня, 5 декабря, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин дал несколько поручений на постоянно действующем совещании с зампредами и министрами регионального правительства. Об этом сообщает Телеграм-канал «Пул Z 64».

Губернатор Роман Бусаргин дал распоряжение комиссиям по контролю за питанием в детских учреждениях, – теперь они будут следить и за температурным режимом в школах и детских садах. Такие комиссии уже работают в районах области.

Также Бусаргин поручил взять под особый контроль ситуацию с вывозом твердых бытовых отходов из медучреждений и аптек. По данным Минприроды области, вывоз из контейнеров, имеющихся во всех больницах, продлят на следующий год.

Аптеки же будут рассчитываться из действующего норматива для специализированных магазинов, также рассматривается вопрос об установке временных нормативов на основании тех, что действовали ранее.

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