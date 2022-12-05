Роман Бусаргин поручил подготовить Саратовскую область к снегопадам

Фото: Пул Z 64 / Telegram

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин дал несколько поручений на постоянно действующем совещании с зампредами и министрами регионального правительства. Об этом сообщает Телеграм-канал «Пул Z 64».

В частности, губернатор распорядился подготовиться к обильным снегопадам, которые могут прийти в губернию на этой неделе. Главам районов и областному минтрансу даны поручения, на особом контроле ситуацию держат в Энгельсе, Балакове и областном центре

В связи с ростом числа заболевших гриппом и ОРВИ, Бусаргин потребовал ускорить темпы вакцинации минздраву и районам области. По решению губернатора, на приобретение 350 тысяч доз вакцин от гриппа выделены средства из резервного фонда, медикаменты уже поступили в регион, власти надеются привить 60% жителей региона.

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