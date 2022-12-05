Кадры «Первого Канала»

Жительница Саратова выиграла 300 тысяч за лучший вопрос в телеигре «Что? Где? Когда?».

Вчера, 5 декабря, в эфир «Первого канала» вышла вторая игра зимней серии «Что? Где? Когда?». Играла команда Андрея Козлова. Один из вопросов знатокам при счете 5:2 задала жительница Саратова Татьяна Медведева.

Вопрос звучал следующим образом:

— В 1795 году Екатерина Вторая без суда и следствия приказала удалить из столицы пять академиков, среди которых были два коллежских асессора, секунд-майор, подпоручик и секретарь, отправив их в уездные города. Вступив на престол, Павел I стал отпускать из тюрем и ссылок тех, кто был наказан Екатериной. Но на этих академиков его милость не распространилась. В черном ящике находится главное орудие этих самых академиков, с помощью которого они наносили вред обществу. Что в черном ящике?»

Команда магистра Андрея Козлова не смогла ответить на вопрос за минуту и взяла дополнительную минуту, в ходе которой они предположили, что в ящике находятся краски и кисть, что оказалось неверным. В ящике находилась колода игральных карт. В эпоху правления Екатерины Второй карточных шулеров называли «карточными академиками». Именно о них и шла речь.

За победу саратовчанка стала обладательницей 100 тысяч рублей и еще 200 - получила за лучший вопрос вечера.

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