Фото: Архив КП

Житель Саратова напал с ножом на водителя автобуса и на полицейского за один вечер. СУ СК по Саратовской области сообщает о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел вечером 29 ноября 2022 года на улице Азина. 20-летний парень напал на водителя автобуса с ножом. Причиной агрессии стал отказ сменить маршрут автобуса. Пострадавшего пришлось доставить в больницу.

На место инцидента был вызван наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники подошли к мужчине, однако он набросился на одного из них и был немедленно задержан. Возбуждено уголовное дело.

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