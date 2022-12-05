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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 11:42

В Энгельсском районе обнаружили мужчину с проломленной головой

Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

В Энгельсском районе обнаружили мужчину с проломленной головой.Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

5 декабря 2022 года мужчиной в постройке в Энгельсском районе обнаружено тело 58-летнего мужчины с повреждениями головы.

Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется проверок.

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