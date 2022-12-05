фото: СУ СКР
В Энгельсском районе обнаружили мужчину с проломленной головой.Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
5 декабря 2022 года мужчиной в постройке в Энгельсском районе обнаружено тело 58-летнего мужчины с повреждениями головы.
Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется проверок.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.