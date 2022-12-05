Роман Бусаргин о закупке автомобиля премиум-класса бюджетной организацией: это – неправильные приоритеты. Деньги лучше направить на поддержку солдат в СВО

Фото: Пул Z 64 / Telegram

Сегодня, 5 декабря, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на совещании с зампредами и министрами регионального правительства резко отреагировал на новости об отмененных закупках премиальных внедорожников государственными учреждениями губернии.

Бусаргин напомнил о ситуации с саратовским «Госжилстроем» и назвал такие траты из бюджета региона недопустимыми.

– Считаю неправильным выбирать такие приоритеты. Денежные средства предлагаю направить на поддержку наших ребят, участвующих в СВО. – заявил Бусаргин. Также губернатор поручил проверить расходование средств в организации, являющейся дочерней структурой Минстроя области.

Напомним, в пятницу, 2 декабря, бюджетное учреждение разместило карточку на приобретение Toyota Land Cruiser 200 за 8,9 миллионов рублей, но после внимания со стороны журналистов удалило лот.

За три дня до этого купить два Land Cruiser Prado за 18,2 миллиона пыталось другое госучреждение нашего региона – «Саратовмелиоводхоз». Чиновники также отказались от закупки после появления публикаций в СМИ.

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