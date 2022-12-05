Фото: Минсельхоз

На Театральной площади в Саратове увеличили число торговых рядов, о чем сообщает Министерство сельского хозяйства области.

В прошедшую субботу, 3 декабря, в ярмарке приняли участие фермеры из 20 муниципалитетов и Саратова. 18 торговых мест было отведено под продажу фруктов и ягод. На 23 точках продавали говядину, свинину, баранину и конину, 14 фермеров привезли мед.

Задавать по работе ярмарки можно по телефону «горячей линии» минсельхоза области в будние дни с 9:00 до 18:00 (перерыв 13:00-14:00).

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