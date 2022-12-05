Фото: соцсети

В Саратове темный переход на 2-й Садовой передали в муниципальную собственность. Сегодня, 5 декабря, информацию подтвердила городская администрация.

Речь идет о подземном пешеходном переходе на проспекте 50 лет Октября на 2-Дачной. Ранее горожане неоднократно жаловались на его безобразное состояние: в переходе было темно, там лежал мусор.

Починить освещение власти не могли, потому что переход принадлежал ПАО «Тантал» и не стоял на балансе администрации. Теперь проблему можно будет решить.

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