Мэрия Саратова вынудила предпринимателя убрать незаконные парковки для электросамокатов, о чем сообщает Арбитражный суд Саратовской области.

На муниципальном участке на пересечении улиц Большая Горная и Радищева предприниматель разместил металлическую конструкцию для парковки электросамокатов URENT. Услуги по аренде средств индивидуальной мобильности осуществляет ИП Мурунов А. Г., однако документов на участок у него не было обнаружено.

После обращения администрации в суд ответчик демонтировал конструкцию в добровольном порядке.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.