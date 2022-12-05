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НовостиОбщество5 декабря 2022 10:44

Мэрия Саратова вынудила предпринимателя убрать незаконные парковки для электросамокатов

Наталия Калинина

Мэрия Саратова вынудила предпринимателя убрать незаконные парковки для электросамокатов, о чем сообщает Арбитражный суд Саратовской области.

На муниципальном участке на пересечении улиц Большая Горная и Радищева предприниматель разместил металлическую конструкцию для парковки электросамокатов URENT. Услуги по аренде средств индивидуальной мобильности осуществляет ИП Мурунов А. Г., однако документов на участок у него не было обнаружено.

После обращения администрации в суд ответчик демонтировал конструкцию в добровольном порядке.

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