Судебный пристав из Саратова спасла жизнь прохожему с приступом

Оксана Каширская

Судебный пристав из Саратова спасла жизнь прохожему, который упал возле здания суда с приступом. Об этой истории рассказали в УФССП по региону.

Сотрудник аппарата Двенадцатого арбитражного апелляционного суда сообщил приставам, дежурящим в суде, что на земле возле здания лежит мужчина, которому стало плохо. Младший судебный пристав Оксана Каширская подошла к прохожему. Оказалось, что у него приступ эпилепсии. Сотрудница ведомства смогла оказать пострадавшему первую помощь.

Приведя пострадавшего в сознание, Оксана Каширская предложила ему пройти в здание суда, чтобы не замерзнуть до приезда скорой. Медики поблагодарили судебного пристава за оперативное участие. От госпитализации пациент отказался.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.