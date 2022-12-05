Фото: Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 5 декабря, в двух районах Саратова отключили холодную воду, о чем сообщает ООО «КВС».

По адресу Барнаульская, 34 идет ремонт водопровода. До 20.00 абоненты указанного дома остались без холодной воды.

По заявке АТСЖ Ленинского района для работ на собственных коммуникациях сегодня отключено также горячее водоснабжение абонентов по адресу Бардина, 6 корпус 2,4 и Бардина, 4а.

Ремонтируется также водопровод по адресу 1-я Прокатная, 19. До 20.00 прекращено холодное водоснабжение абонентов на 1-й Прокатной от улицы Измайлова до дома №25.

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