В Саратове 72-летний пенсионер забил неприятеля разводным ключом до смерти

В Кировском районе Саратова 72-летнего пенсионера осудили за убийство, о чем сообщает региональная прокуратура.

Перед судом предстали два жителя Саратова 59 и 72 лет. Преступление было совершено в ночь с 16 на 17 ноября 2021 года на улице 1я Благодатная. Трое мужчин собрались выпить в доме 72-летнего саратовца. В какой-то момент 42-летний гость рассорился с 72-летним хозяином жилья. В результате конфликта пожилой мужчина несколько раз ударил оппонента стулом, а затем забил его до смерти разводным ключом «бако» и ударил ножом в область шеи. 42-летний потерпевший скончался на месте преступления.

59-летний свидетель совершенного преступления с заявлением в правоохранительные органы не обратился и вместе с 72-летним подсудимым вынес тело за дом, а также унес из дома окровавленные вещи. Труп злоумышленники вывезли на машине.

В судебном заседании 59-летний подсудимый вину признал, а 72-летний подсудимый заявил, что оборонялся от погибшего. В итоге 59-летнего соучастника преступления оштрафовали на 100 тысяч рублей, а 72-летнего саратовца осудили на 8 лет строгого режима.

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