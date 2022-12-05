В понедельник жители дальнего микрорайона Саратова вырубали машины топором изо льда

Жители Саратова в соцсетях обсуждают последствия коммунальных аварий в условиях установившейся погоды. Так, в телеграм-канале «Типичный Юбилейный (СаратоV)» саратовцы рассказали про ситуацию в ЖК «Риолит».

Со слов горожан, в этой части микрорайона «Изумрудный» прорвало канализацию, улицу Хрустальную затопило. Из-за морозов машины оказались прикованы к земле льдом.

– Вода течет второй день, ничего не делается. Люди тем временем вырубают свои машины изо льда топором! – написали пользователи.

Фото: «Типичный Юбилейный (СаратоV)» / Telegram

– Напротив домов № 19, 21 на Скоморохова тоже прорыв, везде всё во льду и в воде – поделились жители города.

Фото: «Типичный Юбилейный (СаратоV)» / Telegram

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