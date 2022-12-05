В 2022 году саратовцы стали чаще заключать браки

Фото: архив КП

В Саратовской области с начала года поженились 14 тысяч пар, о чем сообщает региональное управление ЗАГСа.

Жители региона стали чаще официально оформлять отношения. С начала года в регионе появилось 14 419 новых семьи, при этом за январь-ноябрь 2021 было заключено 11 923 браков. Разводов же в этом году было 9 627 разводов, а в прошлом – 9 363. В ноябре поженились 1654 пары, развелись – 967 пар.

Напомним, за отчетный период умерли 31 710 человек. Это на 13 710 человек меньше, чем за такой же период прошлого года, когда скончались 44 883 человек.

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