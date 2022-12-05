В нежилом доме Пугачева нашли труп мужчины

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следственный комитет по Саратовской области начал проверку после того, как хозяин нежилого дома в Саратовской области нашел в помещении труп. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в СК, сегодня, 5 декабря, хозяин помещения на улице Карла Маркса в Пугачеве нашел тело 47-летнего мужчины и обратился в правоохранительные органы. Следователи уточняют, что в доме никто не живет.

Следователи и судмедэксперт провели осмотр места происшествия и тела погибшего, все обстоятельства случившегося выясняются.

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