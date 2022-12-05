Зеленый свет для пешеходов на светофоре
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сегодня, 5 декабря, в центре Саратова отключили светофор из-за аварии на сетях ЗАО «СПГЭС».
В связи с аварийной ситуацией на сетях отключен светофор на перекрестке улиц Большая Казачья и Вольская.
Устранить неполадки обещают до 17.00, об этом сообщает городская администрация.
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