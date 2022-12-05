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НовостиОбщество5 декабря 2022 7:18

В центре Саратова отключили светофор из-за аварии на сетях

Наталия Калинина
Зеленый свет для пешеходов на светофоре

Зеленый свет для пешеходов на светофоре

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 5 декабря, в центре Саратова отключили светофор из-за аварии на сетях ЗАО «СПГЭС».

В связи с аварийной ситуацией на сетях отключен светофор на перекрестке улиц Большая Казачья и Вольская.

Устранить неполадки обещают до 17.00, об этом сообщает городская администрация.

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